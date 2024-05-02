Двоеглазова рассказала, будет ли в новом сезоне выступать на взрослом уровне

Победительница российского финала Гран-при-2024, серебряный призёр первенства России среди юниоров Алиса Двоеглазова рассказала о том, что пока не приняла решение о переходе во взрослое катание.

«Честно, я сама ещё не знаю. Конечно, хотелось бы уже пробовать себя во взрослом катании. Это интересный и новый формат для меня. В юниорах я уже третий год катаюсь. Думаю, психологически я готова к этому переходу. Я готова идти в бой, было бы интересно догонять более опытных девочек.

Сейчас главное выдохнуть, чтобы набраться сил. А потом уже буду смотреть, какие задачи ставить. Понятно, что нужно правильно работать. Этери Георгиевна подскажет, как это сделать. Входить в форму и не переусердствовать, чтобы всё хорошо было с ногами, руками», — сказала фигуристка изданию Sport24.

Напомним, в этом году Двоеглазова и Базылюк боролись за первые места на всех главных юниорских стартах. На первенстве России первой становилась Базылюк, в финале Гран-при России — Двоеглазова. Также обе спортсменки участвовали в Кубке Первого канала вместе со взрослыми фигуристками.