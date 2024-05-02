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«Чеканю, что-то получается». Роман Костомаров рассказал о тренировках с футбольным мячом

«Чеканю, что-то получается». Роман Костомаров рассказал о тренировках с футбольным мячом
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Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Роман Костомаров рассказал, что регулярно старается смотреть футбольные матчи и чеканить мяч.

«Не часто смотрю футбол, но когда есть возможность, то да. Дома я, конечно, чаще смотрю, чем на стадионе. Почти каждый день тренируюсь, не в футбол, понятно, но чеканю, что-то получается. Я стараюсь, а то скучно смотреть на ребят, которые чеканят, а я не чеканю», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Сегодня, 2 мая, Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина нанесли символический удар перед финалом Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Зенит». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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