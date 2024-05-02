Медведева: бабушка ушла из жизни на 4-й стадии рака. Она очень редко обращалась к врачам

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что очень щепетильно относится к своему здоровью: сдаёт анализы каждый две недели. Медведева на премии «Вслух», где награждали просветителей в области женского здоровья, отметила, что в этом отношении на неё сильно повлияла смерть бабушки.

«В моей семье произошло довольно-таки трагическое событие. Моя бабушка ушла из жизни на четвёртой стадии рака поджелудочной железы. И всё из-за того, что она очень редко обращалась к врачам, прямо очень редко. Человек советской закалки. Возможно, если бы она чуть раньше обратила внимание на повышенный сахар, на отёчность ног, то можно было бы подхватить. Поэтому, девушки, пожалуйста, если чувствуете какие-то отклонения, не стесняйтесь, бегите к врачам. Это не то, что нормально, это нужно вам, нам и всем женщинам на этом белом свете», — сказала Медведева в эфире Voice.