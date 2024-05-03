Роман Костомаров назвал имена трёх любимых теннисистов

Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился именами любимых теннисистов. Спортсмен отметил, что хотел бы посетить матчи турнира «Большого шлема».

«Из видов спорта, которые мог бы ещё посетить, мне нравятся хоккей, футбол и теннис. У меня дочка занимается большим теннисом, поэтому, конечно, когда-нибудь хотелось посетить турнир «Большого шлема», было бы круто. Хотя я уже был в своей жизни два раза на US Open, лет 15-20 назад. Но сейчас хотел бы (посетить вновь. — Прим. «Чемпионата»). Любимые теннисисты — это Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Помимо олимпийских медалей, Костомаров является обладателем двух золотых медалей чемпионатов мира и трёх золотых наград европейских чемпионатов.