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Жулин раскрыл заработки российских фигуристов во время отстранения от соревнований

Жулин раскрыл заработки российских фигуристов во время отстранения от соревнований
Александр Жулин
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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением о том, сколько в условиях отстранения от международных стартов зарабатывают российские фигуристы.

«Сейчас я скажу, что русские фигуристы практически ничего не потеряли, потому что федерация, во-первых, очень здорово поддерживает, придумывали вот эти соревнования всякие, Кубок Первого канала, Кубок Вызова, и там очень приличные [призовые] стали платить.

Сколько это в деньгах? Есть ли миллион рублей? Даже больше. Не все старты так хорошо оплачиваются, но, в принципе, я говорю, грех жаловаться, потому что во времена, которые сейчас у нас происходят, в принципе, конечно, деньги уходят из спорта, из многих видов спорта. Фигурное катание, я считаю, нам грех жаловаться, потому что, ну, мы всегда на виду, мы на Первом канале, у нас хорошая посещаемость, поэтому нам платят, я не буду жаловаться. Но с футболом не соизмеримо», — сказал Жулин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Ранее Жулин объяснил различие подходов к тренировкам в Америке и России. По словам фигуриста, разница заключается в количестве привлечённых к подготовке специалистов.

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