Александр Жулин рассказал, сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни в Москве

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением относительно того, сколько необходимо зарабатывать для комфортной жизни в Москве.

«Сколько надо зарабатывать в месяц, чтобы прям хорошо чувствовать себя в Москве? Сложный вопрос, не знаю, ну что, комфортно, ну миллион», — сказал Жулин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!»

Ранее Жулин объяснил различие подходов к тренировкам в Америке и России. По словам фигуриста, разница заключается в количестве привлечённых к подготовке специалистов. Он также возмутился качеством прокатов, которые демонстрируют фигуристы во время показательных выступлений. Александр Жулин заявил, что спортсмены катают программы в нетрезвом состоянии.