Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, как его с женой и дочерью вывели из поезда люди с автоматами из-за пива.

«Жена взяла не на тот поезд билеты. Мы, когда подъехали на «Сапсан», нам сказали, что у нас билеты не на тот поезд. И мы пересели на «Ласточку», такой есть поезд из Питера. А я с собой взял банку пива, ну, человеческого, алкогольного. И сижу себе, слушаю музыку, попиваю пиво. Рядом жена с ребёнком, ну, потрясающе. Едем, подходит баба, это начальник поезда.

У нас поезд безалкогольный, не пейте, пожалуйста. Говорю, ну, у меня тут глоток остался, сейчас допью. Я еду, музыку слушаю, всё хорошо. С бальных танцев едем. Она говорит, я вас предупредила. Ну, я допил пиво, поставил его прямо здесь же. Ну, думаю, ну что здесь такого? Ну, пиво пью. Бологое, заходят два человека с автоматами. Всех нас выводят из поезда. И жену с ребёнком. Я это значит, всё сказал, высказал.

Мало того, нас отвели на эту самую… Я стоял с табличкой, нас всё фотографировали. Можете себе представить? Зашёл мужик, говорит, я майор, представился как-то. Говорит, сейчас тебя проверяем по всем этим самым. Я теперь понимаю, что я действительно звезда, я пьяный, ехал в поезде, получается, по их словам. Он меня проверил и подошёл ко мне, сказал: «Сань, ну мне там сказали, что ты нормальный чувак, всё, мы тебя отпускаем, ты не парься».

А у меня дочка плачет, потому что она такого вообще никогда не испытывала. И мы вот с позором в девять вечера, значит, на другом каком-то поезде в два часа ночи приехали домой, вот такая была у меня история. Просто ни за что вообще», — сказал Жулин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»