Илья Малинин заявил, что его главная цель в спорте не связана с Олимпийскими играми

Чемпион мира 2024 года, победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин назвал свою главную цель в фигурном катании. По словам спортсмена, она не связана с Олимпийскими играми.

«Конечно, у меня желание поехать на Олимпиаду, попытаться занять там какое-нибудь место, привезти оттуда в США медаль или выиграть ещё несколько чемпионатов мира. Но главная цель всё равно состоит не в этом. Главная цель, которой я всегда стараюсь придерживаться на соревнованиях, — это стараться изо всех сил, чтобы кататься стабильно и чисто. Для меня это самое ценное», — сказал Малинин в интервью The Guardian.

Напомним, Илья Малинин является одним из главных фаворитов будущей зимней Олимпиады, которая пройдёт в Милане в 2026 году.

В сезоне-2023/2024 американский фигурист выиграл все основные соревнования — чемпионат мира и финал Гран-при. А также стал первым спортсменом, который на соревнованиях прыгнул четверной аксель.