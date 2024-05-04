Новая пара Авербуха дебютирует на ледовом шоу в Санкт-Петербурге

Ученики Ильи Авербуха и Елены Масленниковой 15-летняя Полина Пилипенко и 18-летний Владислав Михайлов, выступающие в танцах на льду, дебютируют в качестве пары на шоу «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге. Об этом «Чемпионату» сообщили организаторы шоу.

Владислав Михайлов ранее катался в паре с Александрой Шинкаренко, которая теперь скатывается с Валерием Ангелополом в «Ангелах Плющенко». Пара Пилипенко/Михайлов образовалась в январе 2024 года в группе Масленниковой и Авербуха.

В концерте на льду также примут участие чемпионы разных поколений: Роман Костомаров и Оксана Домнина (покажут новый номер), Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Пётр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова и Иван Букин и многие другие.