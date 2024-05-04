Отец 10-летней фигуристки Лебедевой рассказал о периоде, когда дочь хотела уйти из спорта

Отец 10-летней фигуристки Мирославы Лебедевой Михаил рассказал о периоде, когда его дочь хотела уйти из спорта.

«Сложно было в момент, когда мы хотели бросить фигурное катание. Это ведь было на самом деле, а не ради хайпа, как некоторые подумали.

Мы реально три дня жили в состоянии полной неопределённости. Даже у нас, взрослых, слёзы наворачивались, Мира ходила сама не своя… Ощущение – словно ты котёнок, которого выкинули на трассу.

У нас ведь вся жизнь семьи была выстроена вокруг фигурного катания. Если работа – то удалёнка, если какие-то детские занятия – только не в ущерб тренировкам.

Я её специально разговорил, сама она, возможно, никогда бы и не призналась. У ребёнка ведь тоже вся жизнь прошла на льду, там всё общение, все события… По факту она и в обычной школе-то не успела ни с кем подружиться. Как от этого отказаться?

Но в то же время я видел, что на льду с ней происходят непонятные вещи. Она неохотно занималась, избегала некоторых элементов и в целом словно потухла, упёрлась в стену. Ей стало сложно, она стала отставать, не видела выхода. С этим ощущением не каждый взрослый справится, а уж ребёнок – тем более.

И вот мы специально пошли вдвоём в кафе после первой тренировки. Где-то час я всячески пытался её разговорить, и в итоге она призналась, что действительно устала и не хочет больше заниматься. И я увидел, как её буквально физически отпустило. Словно сняла с себя огромный груз ответственности, высказав мне всё это.

Что было потом? Мы не пошли на остальные тренировки и поехали домой. Там ещё раз спокойно поговорили всей семьёй. Изначально хотели уехать в Нижний Новгород уже в марте, чтобы не платить за съёмную квартиру лишний месяц. Но нужно было решить вопросы со школой, всё оформить, вещи собрать, наконец.

Я сразу же набрал нашему тренеру, Полине Игоревне (Цурской). Она захотела поговорить с Мирой. Не стала ни отговаривать, ни ругать, просто рассказала, что у неё тоже в спорте бывали сложные периоды, что это нужно пережить и в любом случае всё будет хорошо.

После этого разговора Миру прямо отпустило. Для неё Полина Игоревна – безусловный авторитет. Она действительно отличный тренер, дети её обожают. За Миру мы ей очень благодарны, во многом помогла. Что у нас не было развития – это не вопрос тренера, скорее психология», – сказал Лебедев в интервью.

Напомним, в марте Лебедев объявил, что дочь завершает карьеру, но через три дня она вернулась в спорт. Семья Лебедевых стала скандально известна после того, как в Сети начало распространяться видео, на котором отец толкает Мирославу на пол с криками. Сам Михаил эту информацию подтвердил, однако уточнил, что это было сделано без агрессии, они с дочкой якобы тянули сумку, ручка со стороны Мирославы порвалась, и девочка упала. Несмотря на объяснение, Лебедев подвергся общественной критике за жестокое обращение.