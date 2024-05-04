Михаил Лебедев ответил на обвинения в жестокости в отношении дочери Мирославы

Отец 10-летней фигуристки Мирославы Лебедевой Михаил ответил на обвинения в жестокости.

«Когда я впервые увидел это видео, поначалу даже не мог вспомнить, что такое было. Потом сообразил. На самом деле, абсолютно рядовая ситуация. Мира провела неудачную тренировку, я потом в раздевалке сказал: «Не хочешь тренироваться – не надо, одевайся и поехали домой». Какой смысл тратить время и силы?

Но дети-спортсмены – это ведь особенные дети, упёртые. Началось «я никуда не пойду», «одеваться не буду», раскидывание вещей, и в какой-то момент она отпустила руки с сумки и отлетела. Ну, поругались и поругались, такое бывает вообще у всех. Если бы не видео, никто бы об этом уже на следующий день и не вспомнил.

Но в итоге эта ситуация раскрутилась и приняла совершенно другой масштаб. Были официальные запросы в «Хрустальный», меня по каждому такому письму вызывали к руководству школы, брали объяснения. К нам домой приходила опека, что тоже очень необычно и неприятно. Как будто мы алкоголики, а не нормальная семья.

Я с представителями опеки не стеснялся спорить. Например, меня пытались убедить, что детей нельзя заставлять ходить в школу. Или предложили разделить девчонок по разным комнатам, а у нас их всего две. Где мы с мамой тогда должны спать, на кухне? Мне кажется, странная логика», – сказал Лебедев в интервью.

Напомним, в марте Лебедев объявил, что дочь завершает карьеру, но через три дня она вернулась в спорт. Семья Лебедевых стала скандально известна после того, как в Сети начало распространяться видео, на котором отец толкает Мирославу на пол с криками. Сам Михаил эту информацию подтвердил, однако уточнил, что это было сделано без агрессии, они с дочкой якобы тянули сумку, ручка со стороны Мирославы порвалась — и девочка упала. Несмотря на объяснение, Лебедев подвергся общественной критике за жестокое обращение.