Александра Трусова: я заработала на первый айфон в семь лет

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России Александра Трусова стала гостем шоу Comedy Club, где рассказала о заработках.

— Ты сама купила себе машину, квартиру и дом. Каково это — жить без мечты? К чему стремиться? Все же куплено.

— Если материальные мечты, то у меня их ещё много.

— Не снесло тебе крышу от денег в 19 лет? Глупости какие-нибудь делала?

— Нет. Я зарабатываю зарплату с 12 лет, а с семи лет мне папа платил призовые сам — выдавал за места на детских соревнованиях. Так я заработала на первый айфон в семь лет, — сказала Трусова.

Ранее стало известно, что ученики Ильи Авербуха и Елены Масленниковой 15-летняя Полина Пилипенко и 18-летний Владислав Михайлов дебютируют в паре на ледовом шоу в Санкт-Петербурге.