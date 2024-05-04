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Михаил Лебедев заявил, что поставил целью для дочери золото ОИ, когда ей было четыре года

Михаил Лебедев заявил, что поставил целью для дочери золото ОИ, когда ей было четыре года
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Отец 10-летней фигуристки Мирославы Лебедевой Михаил признался, что ещё в тот момент, когда дочери было четыре года, он поставил для неё цель — золото Олимпийских игр.

«Пять лет назад, когда мы ехали в Москву, Мирин 2014-й год рождения, первая его половина, казался идеальным. В 15 лет мы попадали на Олимпийские игры — 2030. В ЦСКА, «Хрустальном» целенаправленно набирали девочек этого возраста. Теперь ценз изменился, на Игры мы попадаем только в 19–20 лет. А это уже совсем другая история. То есть мы переехали в Москву с четырёхлетней фигуристкой ради Олимпиады? Да, это не секрет, я никогда и не скрывал, что мы занимаемся ради мечты, а не для здоровья. Мы целенаправленно выбрали фигурное катание, потому что этот спорт: а) достаточно рано начинается; б) подходит девочке, то есть раскрывает её красоту, формирует красивую фигуру. Мне не хотелось условного плавания или спортивной гимнастики, девочкам же жить дальше и после спорта», — сказал Лебедев в интервью.

Напомним, семья Лебедевых стала скандально известна после того, как в Сети начало распространяться видео, на котором отец толкает Мирославу на пол с криками. Сам Михаил эту информацию подтвердил, однако уточнил, что это было сделано без агрессии, они с дочкой якобы тянули сумку, ручка со стороны Мирославы порвалась — и девочка упала. Несмотря на объяснение, Лебедев подвергся общественной критике за жестокое обращение с ребёнком.

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