Отец Мирославы Лебедевой назвал фигуристку, на которую равняется его дочь

Отец 10-летней фигуристки Мирославы Лебедевой назвал фигуристку, на которую равняется его дочь.

«Мы вдохновлялись Алиной Загитовой и её победой в 2018 году. Это же классно: стать олимпийской чемпионкой в 15 лет и дальше уже на таком фундаменте строить жизнь. Моё мнение: если уж заниматься профессиональным спортом, то ставить перед собой высокие цели. Потому что нагрузки колоссальные, здоровья от них точно не прибавляется. Если нет цели, то зачем это всё?» — сказал Лебедев в интервью.

Напомним, Загитова является единственной фигуристкой в истории России и второй в мире, которая завоевала все титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях. В 2017 году она выиграла финал Гран-при, в 2018-м стала первой на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и России, в 2019 году стала чемпионкой мира. В том же году она сделала заявление о приостановке своей спортивной карьеры.