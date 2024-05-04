Отец Лебедевой рассказал, почему его дочь вернулась в спорт сразу после завершения карьеры

Отец Мирославы Лебедевой Михаил рассказал, почему его дочь решила вернуться в спорт через три дня после того, как объявила о завершении карьеры.

«Когда мы объявили об уходе из спорта, мне стали писать знакомые. Уговаривали поменять школу, тренера, что угодно – но не бросать. Говорили, что у Миры неплохо получается и, например, Аделия Петросян (чемпионка России и победительница финала Гран-при России. — Прим. «Чемпионата») в этом возрасте тоже занимала 30-е места, и ничего. Но уверен, что в любом деле лучше взлёты и падения, чем стагнация, как было у нас последние два года. Я всегда говорил, что адекватно оцениваю природные возможности Миры. Она боец, очень терпеливая, упорная, но ведь этого мало. Пока она слишком маленькая ростом, с её рычагами прыгать многооборотные прыжки сложно. На уровне первенства Москвы она со своим контентом готова бороться за топ-20, но не за первую тройку. Специалистам это очевидно», — сказал Лебедев в интервью.

Напомним, в марте Лебедев объявил, что дочь завершает карьеру, но через три дня она вернулась в спорт. Семья Лебедевых стала скандально известна после того, как в Сети начало распространяться видео, на котором отец толкает Мирославу на пол с криками. Сам Михаил эту информацию подтвердил, однако уточнил, что это было сделано без агрессии, они с дочкой якобы тянули сумку, ручка со стороны Мирославы порвалась — и девочка упала. Несмотря на объяснение, Лебедев подвергся общественной критике за жестокость.