Аделия Петросян: я не буду осваивать новые четверные прыжки

Чемпионка России, победительница российского финала Гран-при и Спартакиады Аделия Петросян рассказала про изучение ультра-си. По словам спортсменки, она не будет пытаться вставлять в свои программы новые четверные прыжки, в частности четверной лутц и сальхов.

«Эти прыжки мне некомфортно прыгать. Сальхов не шёл у меня изначально, на нём было больше всего падений. В четверных вообще всё очень индивидуально. Одним лучше рёберные прыжки удаются, другим зубцовые. Так что я сосредоточусь на том, что уже умею», — приводит слова Петросян журнал «Московский фигурист».

Напомним, ранее на соревнованиях Аделия Петросян показывала несколько элементов ультра-си: тройной аксель, четверной флип и тулуп. Также она является первой фигуристкой в истории, кому удалось исполнить четверной риттбергер на соревнованиях среди женщин. Позднее, на чемпионате России — 2023, Петросян исполнила два четверных риттбергера в одной программе.