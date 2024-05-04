Петросян — о пятиквадке Трусовой на ОИ-2022: думаю, это достижение не повторит никто

Чемпионка России, победительница российского финала Гран-при и Спартакиады Аделия Петросян вспомнила рекорд российской фигуристки Александра Трусовой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Напомним, тогда Трусова первой среди девушек сделала пять четверных прыжков в одной программе. Петросян заявила, что в ближайшее время никто из спортсменок не сможет превзойти это достижение.

«Я думаю, что это достижение не повторит никто, а если и повторит, то это случится нескоро. Вот чтобы именно во взрослом возрасте на самом важном старте пять квадов… Помню, я была в таком шоке, когда смотрела прокат Саши на Олимпиаде… Она вместе с нашими тренерами сделала что-то невозможное», — приводит слова Петросян журнал «Московский фигурист».

Напомним, последнее официальное соревнование для Александры Трусовой — один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка активно выступает в шоу у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.