Тренер Линичук рассказала, почему приняла предложение Плющенко поработать в его академии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Линичук, ныне работающая в «Ангелах Плющенко», рассказала, почему решила принять предложение о совместной работе основателя академии, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Напомним, этой зимой Линичук после долгих лет жизни в США переехала в Россию и возглавила танцевальное отделение «Ангелов Плющенко».

«Я приняла предложение Евгения, потому что мы с ним единомышленники во взгляде на фигурное катание и мы полны энергии работать, создавать что-то новое и интересное. Не смущает ли меня, что в этом случае я как тренер начинаю всё с нуля? Нет, я всегда понимала: чтобы стать профессиональным тренером, надо пройти все этапы становления. Мне всегда было интересно пройти со спортсменами весь путь: 12-летнюю Оксану Грищук (двукратная олимпийская чемпионка, выступающая в танцах на льду с Евгением Платовым. — Прим. «Чемпионата») я привела к золотой олимпийской медали с азов. В основе этого пути – скольжение, которому надо учить с точки зрения физиологии человека, биомеханики движения на льду. Надо к каждому подобрать ту методику, которая будет близка именно ему, чтобы спортсмен мог использовать энергию льда, а не бороться с ним», — приводит слова Линичук журнал «Московский фигурист».