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«Она научила меня терпеть». Аделия Петросян — о тренировках в группе Этери Тутберидзе

«Она научила меня терпеть». Аделия Петросян — о тренировках в группе Этери Тутберидзе
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Чемпионка России, победительница российского финала Гран-при и Спартакиады Аделия Петросян рассказала, какую роль в становлении её характера и мировоззрения сыграла заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, у которой фигуристка тренируется на протяжении нескольких лет.

«Я пришла в группу Этери Георгиевны, когда мне ещё не было 12 лет. Именно с ней я почувствовала, что могу чего-то добиться. Она объясняла мне, как терпеть и преодолевать себя, как правильно реагировать на замечания и сдерживать эмоции на публике. Этери Георгиевна умеет показать каждому, что он сильнее, чем думал. Благодаря ей я поняла, что в фигурном катании некоторые слова не имеют смысла: старалась, но не сделала, обещала, но не смогла — это никому не помогает в спорте.

Важно заставить себя работать и показывать результат. У меня бывают моменты слабости: я плачу, злюсь, отчаиваюсь, но главная задача — самой выбраться из слёз и просто продолжить тренировку. Главное, чему учит Этери Георгиевна, — это выбирать работу, а не жалость к себе», — приводит слова Петросян журнал «Московский фигурист».

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