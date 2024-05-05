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Сотникова рассказала, какое событие в жизни человека можно сравнить с победой на ОИ

Сотникова рассказала, какое событие в жизни человека можно сравнить с победой на ОИ
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Олимпийская чемпионка 2014 года в Сочи Аделина Сотникова рассказала, какое событие в жизни каждого человека по эмоциональности может сравниться с победой на Играх.

«Что можно сравнить с победой на Олимпийских играх? Ну, только рождение ребенка: я испытала такие же сильные эмоции. Это как стоять на первой ступени олимпийского пьедестала. Мои эмоции были идентичны этому. Там ты выигрываешь олимпийскую медаль, тут рождаешь свое чадо – это раз и навсегда.

Самое яркое и незабываемое в Сочи – это награждение медалями. Ещё, конечно, момент, когда на табло появилась оценка и стало ясно, что я выиграла. Это был желанный, но неожиданный и волнующий момент», — приводит слова Сотниковой журнал «Московский фигурист».

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