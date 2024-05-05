Фигурист Рухин перешёл в группу тренера Четверухина

Российский фигурист Егор Рухин, выступающий в мужском одиночном фигурном катании, перешёл в группу тренера Сергея Четверухина. Это подтвердил сам специалист.

«Егор Рухин перешел к нам», — приводит слова Четверухина ТАСС.

Известно, что ранее 20-летний фигурист занимался у тренеров — Алексея Василевского и Юлии Лавренчук. Он начал заниматься пол их руководством с лета 2023 года. В чём конкретная причина перехода фигуриста неизвестно.

Ранее Рухин говорил, что Лавренчук и Василевский — это та команда, в которой ему комфортно работать, потому что они с пониманием подходят к тренировочному процессу.

Сейчас на счёту фигуриста бронза в первенстве России по фигурному катанию за 2021 год. На этапах Гран-при России в сезоне 2023/2024 Рухин стал шестым и десятым.