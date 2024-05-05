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Камила Валиева дала совет молодому поколению

Камила Валиева дала совет молодому поколению
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Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что стоит начать сразу заниматься несколькими видами деятельности, чтобы в итоге понять, какая нравится больше всего.

«Ой, на самом деле, я бы посоветовала заняться всем и сразу. Ну, нет, не сразу. По очереди. Все попробовать и потом решить для себя, что тебе больше подходит. Потому что чем больше пробуешь, тем больше набираешься опыта и понимаешь, грубо говоря, что «математика мне больше нравится, а музыка — нет», — приводит слова Валиевой Sport24.

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Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка была также лишена всех наград от 25 декабря 2021 года. Известно, что после дисквалификации Валиева перестала посещать тренировки.

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