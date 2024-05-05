Липницкая рассказала, что самое главное в её работе тренером в академии Плющенко

Бывшая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая заявила, что ей как тренеру важнее всего довести спортсмена до максимальных результатов.

«Самое главное — это постараться дать возможность спортсмену выйти на его максимум. На что может быть способен в будущем каждый ребенок — на этот максимум и выйти. Кому-то нужно больше времени и сил, кому-то меньше, у каждого ребенка разные данные, разные способности и возможности, разное отношение к спорту, в том числе и мотивация. Как тренера в работе меня это вдохновляет», — приводит слова Липницкой журнал «Московский фигурист».

Напомним, экс-фигуристка работает в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» с декабря 2020 года. Сама Липницкая завоевала золото на Олимпиаде в 2014 году, после чего завершила карьеру в большом спорте.