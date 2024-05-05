Акатьева рассказала, каково было выступать после пропуска целого сезона

Российская фигуристка, чемпионка страны по фигурному катанию Софья Акатьева вернулась на лёд после сложной травмы и пропуска длиной в целый сезон. Она заявила, что волнение ушло, как только она встала в начальную позу перед прокатом.

«Я сильно волновалась, потому что долго не выступала. Но как только встала в начальную позу, волнение ушло. Это был долгожданный выход, спасибо Этери Георгиевне за возможность принять участие в её шоу. Благодарю болельщиков и зрителей за тёплый приём», — приводит слова Акатьевой Sport24.

Напомним, 16-летняя Акатьева получила серьёзную травму, из-за которой не смогла принять участие в соревнованиях, выпав из сезона-2023/2024. Впервые за долгое время она вышла на лёд на шоу Тутберидзе. Также фигуристка выступила в нескольких других городах в рамках тура.