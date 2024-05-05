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Татьяна Тарасова: не думаю, что шесть четверных — это потолок Ильи Малинина

Татьяна Тарасова: не думаю, что шесть четверных — это потолок Ильи Малинина
Татьяна Тарасова
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, возможен ли пятерной прыжок в исполнении американского фигуриста Ильи Малинина.

«Не думаю, что шесть четверных — это потолок Малинина. Если он чувствует в себе эту возможность [сделать пятерной] — он будет этого добиваться. Перспективы российских фигуристов на пятерной? Из них пока никто ничего не сказал», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее сам фигурист заявил, что уверен в том, что сможет исполнить пятерной прыжок. Малинин стал победителем чемпионата мира в мужском одиночном катании. Турнир, на котором 19-летний американец завоевал титул, прошёл в Монреале (Канада). Малинин установил мировой рекорд по баллам за произвольную программу. Также в сезоне-2023/2024 Малинин одержал победу на финале Гран-при в Пекине (Китай).

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