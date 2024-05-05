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Акатьева объяснила, что было самым сложным в период восстановления после травмы

Акатьева объяснила, что было самым сложным в период восстановления после травмы
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Российская фигуристка, чемпионка России Софья Акатьева рассказала, что было самым сложным в период её восстановления после сложной травмы лодыжки.

«Я очень скучала по тренировкам, но понимала, что сейчас надо вылечиться, соблюдала все рекомендации врачей. В это время работала в тренажёрном зале с тренером, занималась ЛФК, растяжкой. Удалось уделить больше времени учёбе и подготовке к экзаменам.

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Ожидание выхода на лёд. Я очень скучала, мне этого не хватало — тренировок, льда, прокатов, соревнований», — приводит слова Акатьевой Sport24.

Напомним, фигуристка пропустила целый сезон, но всё же смогла выступить на шоу Тутберидзе. Сейчас Акатьева продолжает восстанавливаться и набирать форму. Она поделилась впечатлениями от выхода на лёд после долгого перерыва.

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