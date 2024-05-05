Елизавета Туктамышева рассказала, где планирует провести отпуск

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась планами на приближающийся отпуск.

«Какие планы на отпуск? Пока непонятно. В целом, поеду куда-нибудь, может, это будет Португалия, может быть, Дубай, планы грандиозные, как будет по реализуемости, мы посмотрим», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Елизавета Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в прошлом сезоне. 27-летняя российская спортсменка взяла паузу в карьере. «Последние два года были сложными. Я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать — но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв», — заявила Елизавета.