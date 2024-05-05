Костомаров — про шоу Авербуха: в первом отделении я пою, во втором — выйду на лёд

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров на пресс-подходе шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном» рассказал про номер, в котором он будет петь.

«Сегодня буду исполнять эту песню («Город, которого нет». — Прим. «Чемпионата»). Пусть я не певец, пусть я не пою как Игорь Корнелюк, но постарался и спел от души.

Буду ли выходить на лёд? В первом отделении пою, а во втором выйду на номер вместе с Оксаной (Домниной. — Прим. «Чемпионата»). Этот номер видели в Петербурге в «Юбилейном», пока я только начинаю прогрессировать на льду, тренироваться, чтобы делать что-то новое. Сделаю сегодня тот номер, который показывали уже.

Встречают стоя – это очень приятно, не только зрители Петербурга, вообще мы гастролируем по городам России, везде был тёплый приём. Благодарен зрителям, которые поддерживают меня и мою жену.

Как всегда, присутствует волнение, но я соскучился по выступлениям, я сейчас делаю это гораздо реже. Это непросто для меня, как прежде кататься не могу, но стараюсь набирать форму, чувствовать более уверенно. Я привык выходить на публику и чувствовать энергетику зрителей», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, впервые песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» Костомаров исполнил в марте на премьере документального фильма о себе.