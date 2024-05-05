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Илья Авербух рассказал о грядущей постановке программы для Петра Гуменника

Илья Авербух рассказал о грядущей постановке программы для Петра Гуменника
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Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух рассказал о предстоящем сотрудничестве с российским фигуристом Петром Гуменником.

«С Петей пока не поработали. Наметили постановку на 18–19 мая. Я приеду. Сейчас обсуждали с Петей программу, что ему нравится, что близко. Опыт будет интересный. С одиночниками я много работал. Наверное, нет одиночников, с которыми я на каком‑то этапе не работал. Петя очень талантливый. Мне близко его внутреннее содержание. Таким людям есть что сказать», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Личным тренером 22-летнего Гуменника в данный момент является Вероника Дайнеко. До неё он работал в штабе Алексея Мишина.

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