Илья Авербух рассказал о грядущей постановке программы для Петра Гуменника

Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух рассказал о предстоящем сотрудничестве с российским фигуристом Петром Гуменником.

«С Петей пока не поработали. Наметили постановку на 18–19 мая. Я приеду. Сейчас обсуждали с Петей программу, что ему нравится, что близко. Опыт будет интересный. С одиночниками я много работал. Наверное, нет одиночников, с которыми я на каком‑то этапе не работал. Петя очень талантливый. Мне близко его внутреннее содержание. Таким людям есть что сказать», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Личным тренером 22-летнего Гуменника в данный момент является Вероника Дайнеко. До неё он работал в штабе Алексея Мишина.