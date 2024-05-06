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Рудковская: со следующего сезона Самоделкина будет выступать за Казахстан

Рудковская: со следующего сезона Самоделкина будет выступать за Казахстан
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Известный продюсер и телеведущая Яна Рудковская на шоу «Лебединое озеро», которое сегодня, 5 мая, проходило в Ташкенте, сообщила, что ученица академии её мужа, двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира и семикратного чемпиона Европы Евгения Плющенко Софья Самоделкина со следующего сезона будет выступать за Казахстан. Видео от зрителей, подтверждающее эту информацию, появились в социальных сетях.

«Софья Самоделкина представляет Казахстан с этого сезона», — сказала Рудковская на шоу.

Отметим, что в сентябре 2023 года Самоделкина перешла под руководство Евгения Плющенко. Перед сезоном-2022/2023 фигуристка перешла от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской, но из-за пубертатного периода высоких результатов она не показала, так как с трудом выполняла элементы ультра-си.

В августе 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское. С нового сезона она планирует выступать за сборную этого государства, в том числе на международных соревнованиях.

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