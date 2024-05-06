Алёна Косторная рассказала о своём любимом образе

Российская фигуристка, выступающая в парном катании, Алёна Косторная назвала образ «Чёрного лебедя» своим любимым.

«Мне очень часто говорили, что мне идут балетные образы. Я всегда боялась и старалась их отвергать, и одна мысль о пачке наводила ужас. Но на одном из шоу Яна Александровна Рудковская предложила образ чёрного лебедя, вариантов у меня не было. Сразу после первого вывода я поняла, что 200% попадание в образ. Официально могу сказать, что роль «Чёрный лебедь» моя любимая», — написала Косторная в социальных сетях.

С 2023 года Алёна Косторная выступает в паре с Георгием Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли девятое место.