Стала известна тема ритм-танца для фигуристов в сезоне-2024/2025

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил тему ритмического танца для юниоров и взрослых в сезоне-2024/2025. Фигуристы будут выступать под музыку 1950-1970-х годов.

По требованиям ISU, во время исполнения ритм-танца спортсмены должны использовать такие стили, как рок-н-ролл, джиттербаг, твист, диско и другие, подходящие под энергичную музыку 50-70-х годов прошлого века. Также в прокаты должны входить элементы активного взаимодействия между партнёрами. Дуэт должен продемонстрировать стиль и образ жизни в эти десятилетия. Выбранная музыка может быть изменена, аранжирована и переделана.

В прошедшем сезоне-2023/2024 темой ритм-танца была музыка 1980-х, два года назад — латиноамериканские танцевальные стили.