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Костомаров спел для номера Ягудина, Туктамышева выступила под вокал Паршуты. Фото с шоу

Костомаров спел для номера Ягудина, Туктамышева выступила под вокал Паршуты. Фото с шоу
Елизавета Туктамышева и Роман Костомаров
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5 мая в Санкт-Петербурге состоялось ледовое шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном». Фигуристы выступали под живой вокал с аккомпанементом эстрадно-симфонического оркестра.

В гала-концерте принял участие олимпийский чемпион Роман Костомаров: он исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». На лёд под неё вышел Алексей Ягудин. Также зрители увидели новый номер Елизаветы Туктамышевой, которая каталась под песню «Лётчица» в живом исполнении Юлии Паршуты.

Лучшие фото с шоу «Любимые песни о главном» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

В число участников мероприятия также вошли Марк Кондратюк, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Пётр Гуменник, Софья Самодурова и другие российские фигуристы. Кроме того, зрители увидели выступление ледового театра и известных акробатов Григория Забелло и Анатолия Сластина.

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