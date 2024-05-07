Камила Валиева присутствует на инаугурации Владимира Путина

Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, сегодня, 7 мая, будет присутствовать на инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина. Валиева попала в кадр трансляции с места событий.

Фото: Соловьёв Live

Напомним, 29 января 2024 года спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать фигуристку на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России.

Позднее Владимир Путин поддержал Валиеву. Они сидели рядом на трибунах на церемонии открытия Игр будущего, которые в конце февраля проходили в Казани в выставочном комплексе «Казань Экспо».