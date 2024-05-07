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Видео: Дикиджи показал, как прыгает каскад из двух четверных

Российский фигурист Владислав Дикиджи исполнил на тренировке каскад из четверного флипа и четверного сальхова через ойлер.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, в котором спортсмен выполняет сложный элемент.

19-летний Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024.

Напомним, ранее Дикиджи стал первым россиянином, которому удалось исполнить четверной аксель на тренировке. До этого единственным человеком, выполняющим этот сложнейший элемент, являлся фигурист из США Илья Малинин.

Ранее Владислав Дикиджи заявлял, что стремится повторить контент американца на соревнованиях. Отметим, что на чемпионате мира 2024 года в Монреале Малинину удалось исполнить шесть четверных прыжков.