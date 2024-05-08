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Алина Загитова рассказала об официальной встрече в Казани, где должна открыться её школа

Алина Загитова рассказала об официальной встрече в Казани, где должна открыться её школа
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об официальной встрече, которая прошла сегодня, 8 мая, в Казани, где в ближайшее время должно начаться строительство школы фигурного катания её имени.

«Всем привет! Раскрываю свой маленький секрет. Сейчас я в Казани. Сегодня у меня прошла одна официальная встреча. Было два вопроса, но всё решилось. Дальше остаётся только хорошо подготовиться. Спойлер: вас ждёт кое-что интересненькое. Поэтому пока не решу эти дела, в отпуск не пойду» — сказал Загитова в своих социальных сетях.

Напомним, Загитова является единственной фигуристкой в истории России и второй в мире, которая завоевала все титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях. В 2017 году она выиграла финал Гран-при, в 2018-м стала первой на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и России, в 2019 году стала чемпионкой мира. В том же году она сделала заявление о приостановке своей спортивной карьеры.

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