Малинин — о новых правилах: я не сторонник исключения прыжка из произвольной программы

Чемпион мира 2024 года, победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин отреагировал на предложение Международного союза конькобежцев (ISU) уменьшить число прыжков в произвольной программе и в целом облегчить технический контент, при этом прибавив стоимость хореографических элементов.

«Нам придётся подождать и посмотреть, каковы будут правила, и тогда я решу, выгодно ли это для меня и каково соотношение риска и выгоды. Но я всё равно с нетерпением жду каких-то новых классных изменений в правилах. При этом, честно говоря, я не в восторге от некоторых предложений. Например, я не сторонник исключения прыжка из произвольной программы. Но это предложение всё ещё могут изменить. Я могу только надеяться на хорошее и помнить, что буду вынужден адаптироваться и быть готовым ко всему», — сказал Малинин в интервью Pirouette figure skating magazine.