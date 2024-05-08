«Я хочу увеличить количество баллов за программу». Малинин — о работе над хореографией

Чемпион мира 2024 года, победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин рассказал о своих планах на межсезонье, а также на следующий, предолимпийский сезон-2024/2025.

«Я ещё не знаю, чем конкретно собираюсь заниматься в это межсезонье в плане катания на коньках, хореографии или программ, но я уверен, что определённо хочу сосредоточиться на художественном аспекте, потому что, я бы сказал, это моё слабое место. Я всегда стремлюсь максимально увеличить количество очков, которые могу набрать за программу. Поэтому я хочу работать над улучшением катания, над художественным самовыражением, над креативностью, чтобы не отставать от лучших фигуристов в художественном плане, потому что, как мне кажется, я немного отстаю от них. Хотя за последний год я всё равно вижу большой прогресс в этой области и рад этому. Это придаёт мне уверенности в том, что я всё делаю правильно», — сказал Малинин в интервью Pirouette figure skating magazine.

Напомним, в сезоне-2023/2024 американский фигурист выиграл все основные соревнования — чемпионат мира и финал Гран-при. А также стал первым спортсменом, который на соревнованиях прыгнул четверной аксель.