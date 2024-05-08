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«Традиции женщины в футболе нет». Тарасова — о скандале с судьей Опейкиной

«Традиции женщины в футболе нет». Тарасова — о скандале с судьей Опейкиной
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала критику в адрес судьи Веры Опейкиной. По словам Тарасовой, проблема заключена не в критических высказываниях некоторых деятелей футбола, а в том, что женщине дают судить мужские команды. Тренер уверена, что если подобное не было принято в спорте раньше, то и не нужно внедрять это сейчас.

«Разве раньше женщины судили футбол? Про любовь и ненависть я знаю, а про сексизм — нет. Есть традиции, и их не надо нарушать. Такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд, тоже никогда не было. А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде? Традиционно же это не так. Считаю, в мире возможно всё, но я бы поддерживала традицию. Традиции женщины в футболе нет», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, Вера Опейкина подверглась критике от главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова после матча 28-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (0:3). Тогда Тихонов заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу».

Позднее Опейкину поддержал Российский футбольный союз (РФС), а тренера Андрея Тихонова дисквалифицировали на пять матчей.

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