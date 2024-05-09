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Двукратный чемпион мира и призёр Олимпиад фигурист Сёма Уно завершил карьеру

Двукратный чемпион мира и призёр Олимпиад фигурист Сёма Уно завершил карьеру
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Сегодня, 9 мая, стало известно, что японский фигурист Сёма Уно завершил карьеру. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Всем привет! Я принял решение завершить карьеру. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня как спортсмена. Я начал заниматься фигурным катанием в пять лет и продолжаю кататься на протяжении 21 года. Я очень рад своей прошедшей спортивной карьере», — написал Сёма Уно.

Последние годы Сёму Уно тренировал серебряный призёр Олимпиады-2006 Стефан Ламбьель.

Отметим, что Уно является серебряным призёром Олимпиады 2018 года, бронзовым призёром в личном одиночном катании и серебряным призёром в командном соревновании Игр-2022, двукратным чемпионом мира в мужском одиночном катании, чемпионом четырёх континентов — 2019, победителем финала Гран-при 2022 года.

Фигурист сообщил, что 14 мая проведёт пресс-конференцию, на которой расскажет о своей будущей деятельности.

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