Серебряный призёр чемпионата России – 2021 российский фигурист Макар Игнатов перешёл в группу к Евгению Плющенко (Москва) из команды Евгения Рукавицына (Санкт-Петербург).

«Долго подбирал слова, чтобы, как-то начать это текст. Мною было принято решение о переходе в группу Плющенко Евгения Викторовича. Вчера я пришёл к Евгению Владимировичу, сказал ему о этом.

Я прошёл долгий путь с этим человеком, со всей нашей группой, командой, практически полные 10 лет я тренировался и рос под их руководством, заботой и крепким плечом. Огромные слова благодарности всем, кто был со мной на протяжении всего этого времени: Евгений Владимирович Рукавицын, Кашина Галина Валентиновна, Ольга Германовна Глинка, Лущиков Андрей Борисович, Молотов Валентин Николаевич, Усатов Роман Александрович, Академия фигурного катания и весь её коллектив.

Большое спасибо всем вам, без вас я не был бы тем фигуристом, тем человеком, что есть сейчас. Спасибо за ваш труд, вашу любовь и вашу дружбу, крепко обнимаю каждого! Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Мир фигурного катания тесен, и я уверен, что мы ещё не раз сможем хорошо провести время вместе, покататься и поработать! Люблю.

Весна определённо самое подходящее время для перемен, и я готов к этим переменам Так что твёрдым шагом, с высоко поднятой головой идём навстречу к ним, навстречу новому сезону, большому количеству работы и кайфу от неё, чтобы и дальше радовать своего зрителя, фанатов фигурного катания и себя», — написал Игнатов в своих социальных сетях.