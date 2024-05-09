Дочь Слуцкой проходит пробы в танцах на льду с новым партнёром

Российская 14-летняя фигуристка Варвара Слуцкая, дочь двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы и серебряного призёра Олимпийских игр Ирины Слуцкой, перешла в новую группу, которой руководят Екатерина Рублёва и Иван Шефер, и проходит пробы с перспективным партнёром Глебом Гончаровым.

«Да, это так», — подтвердил информацию Гончаров «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Варвара Слуцкая была в группе известных тренеров в танцах на льду Ирины Жук и Александра Свинина, у которых ранее тренировались призёры чемпионатов мира, участники Олимпийских игр, трёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, а сейчас занимаются Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Глеб Гончаров ранее катался с Анной Румак, с которой они становились победителями первенства России среди юниоров старшего возраста, а также победителями и призёрами этапов Гран-при России среди юниоров.