Президент УНИКСа: мы рады, что Алина Загитова будет нашей болельщицей

Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что казанская команда была рада видеть олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову на домашнем полуфинальном матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Напомним, вчера, 8 мая, игра УНИКСа с «Локомотивом-Кубань» закончилась со счётом 84:71 в пользу гостей площадки — краснодарского клуба. Богачёв отметил, что Загитова получила личное приглашение на игру от министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

«На наш матч с «Локомотивом» Алину Загитову пригласил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Нам было очень приятно, что Алина посетила нашу игру. Девушка красивая, элегантная, скромная. Она организует тут школу. Мы очень рады, что она будет нашей болельщицей», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Напомним, Загитова является единственной фигуристкой в истории России и второй в мире, которая завоевала все титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях. В 2017 году она выиграла финал Гран-при, в 2018-м стала первой на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и России, в 2019 году стала чемпионкой мира. В том же году она сделала заявление о приостановке своей спортивной карьеры.

В ближайшее время в столице Татарстана должно начаться строительство школы фигурного катания имени Алины Загитовой.