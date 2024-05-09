Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Финал Гран-при-2024 проведут в другом городе из-за нехватки финансирования — источник

Финал Гран-при-2024 проведут в другом городе из-за нехватки финансирования — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Финал Гран-при по фигурному катанию, который запланирован на период с 5 по 8 декабря 2024 года, переезжает из Орлеана в Гренобль. Информация об этом появилась в телеграмм-канале «Всем лутц!».

Отмечается, что Орлеан теряет возможность проведения финала уже второй раз и именно по финансовым причинам. За проведение подобных соревнований отвечает муниципалитет города, у которого нет денег на не особо популярное в стране фигурное катание.

Международный союз конькобежцев (ISU) думал забрать ФГП у Франции и отдать его Милану (Италия), что позиционировали как тренировку перед Олимпиадой-2026, которая пройдёт в этом городе. Но Франция решила удержать турнир и просто провести его в другом месте.

Теперь финал пройдёт на маленькой арене в Гренобле, где всего 4000 мест.

Материалы по теме
«Ведём себя по-пацански». В России уважают кодекс чести и не гонят фигуристов-иностранцев
«Ведём себя по-пацански». В России уважают кодекс чести и не гонят фигуристов-иностранцев
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android