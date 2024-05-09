Туктамышева: в Лиссабоне 26 градусов тепла вечером. Не могу не поделиться такой радостью

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась тем, как проводит отпуск в Португалии. Спортсменка сообщила, что в Лиссабоне днём температура достигает 30 градусов тепла по Цельсию, в отличие от холодной погоды, которая установилась в России.

«Вышла в ресторан посмотреть на вечереющий Лиссабон. Сижу, жду друзей в кафешке при отеле. Здесь круто. А ещё здесь 26 градусов вечером, а днём даже до 30 поднимается. На эти три дня с погодой нам очень повезло. Мы прям ощущаем лето-лето. Вам, конечно, грустно это слышать сейчас, когда у вас снег. Но я не могу не поделиться такой радостью», — сказала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Елизавета Туктамышева Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Напомним, Елизавета Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в прошлом сезоне. 27-летняя российская спортсменка взяла паузу в карьере.