Мишина и Галлямов прокомментировали перераспределение медалей командного турнира ОИ — 2022

Чемпионы мира, Европы, России и бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года в личном зачёте Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали перераспределение медалей командного турнира ОИ — 2022.

Мишина: Медали командного турнира, которые можно было бы подержать в руках, мы до сих пор не получили. Есть только полученные по итогам личных соревнований. За эти два года мы уже даже подзабыли о том, что всевозможные спортивные инстанции рассматривали вопрос о перераспределении итогов олимпийского турнира. Живем и тренируемся дальше!

Галлямов: Сейчас в самом разгаре новый олимпийский цикл. Обсуждать события двухлетней давности бессмысленно. Мы ведь действующие спортсмены и должны думать о новых победах, — приводит слова спортсменов журнал «Московский фигурист».

Напомним, в связи с тем, что фигуристка Камила Валиева, участвующая в командном турнире Олимпиады за сборную России, была дисквалифицирована, полученная россиянами золотая медаль также была аннулирована. Впоследствии международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам бронзовые награды.