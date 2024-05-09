«В сплетнях не участвую». Тарасова – о влиянии Трусовой на переход Игнатова к Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на предположение о том, что серебряный призёр чемпионата России – 2021 Макар Игнатов перешёл в академию Евгения Плющенко, в большей степени, потому что состоит в романтических отношениях с серебряным призёром Олимпиады-2022 Александрой Трусовой.

Напомним, 8 мая стало известно, что Игнатов покинул тренерский штаб Евгения Рукавицына, который представлял с 2016 года. Помимо это Макар поменял и место жительства: переехал из Санкт-Петербурга в Москву. Ряд СМИ связывает эти кардинальные изменения в жизни фигуриста с романом с Трусовой, которая проживает в Москве и на постоянной основе выступает на шоу Плющенко.

«Я в сплетнях не принимаю участие, это ваше дело», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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