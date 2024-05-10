Фигуристу Коровину одобрено филиппинское гражданство

Российскому фигуристу Александру Коровину, который с 2021 года выступает с филиппинской фигуристкой Изабеллой Гамес, одобрили гражданство Филиппин. Об этом сообщает PhilStar.

Ранее Коровин выступал с партнёром Алисой Ефимовой. После распада дуэта он уже в 2021 году подавал заявку на смену спортивного гражданства, но урегулировать этот вопрос быстро не получалось. Сам Коровин долго не комментировал эту ситуацию.

Несмотря на отсутствие гражданства, Коровин и Гамес могут участвовать на международных стартах. Осенью 2022 года Коровин и Гамес начали участвовать в международных турнирах. На первом совместном чемпионате мира они заняли восемнадцатой место, а на чемпионате четырёх континентов стали девятыми.

На произвольную программу чемпионата мира в Монреале (Канада) в 2024 году им отобраться не удалось, они заняли 21-е место.