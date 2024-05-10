Мать фигуристки Рубцовой подтвердила её переход в академию Плющенко

Мать фигуристки Любови Рубцовой заявила, что спортсменка находится на просмотре в академии «Ангелы Плющенко».

«Люба сейчас находится на просмотре у Евгения Плющенко», — приводит слова матери фигуристки ТАСС.

Напомним, 15-летняя Рубцова пропустила сезон-2023/2024 в связи с травмой. Она сломала ногу при попытке исполнить тройной аксель на тренировке.

Ранее стало известно, что Рубцова перешла в академию Евгения Плющенко. Она тренировалась в группе Алексея Василевского и Юлии Лавренчук, а до февраля 2022 года занималась у Этери Тутберидзе.

По словам тренера Лавренчук она не может сказать точно, какая ситуация складывается с фигуристкой, потому что Рубцова ничего о переходе ещё не сообщала.