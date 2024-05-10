Лутфуллин рассказал, под какой стиль программы ему сложно выступать

Российский фигурист, выступающий в одиночном мужском катании, Глеб Лутфуллин заявил, что его стиль выступлений больше спокойный, но даже от этого он планирует в следующем сезоне отходить.

«Я не смогу откатать под, условно, композиции Imagine Dragons, для этого нужно будет переступать через себя. У меня более спокойный стиль, обычно выступаю под песни прошлого.

Спойлерю: в новой произвольной программе будет другой стиль, такое во время всей своей карьеры не катал. Короткая программа тоже будет новая, но пока не хочу вдаваться в подробности", — приводит слова Лутфуллина «Матч ТВ».

Напомним, этот сезон Лутфуллин провёл на средних позициях, став 12-м на чемпионате России, седьмым на Спартакиаде сильнейших, пятым и третьим на этапах Гран-при, однако сам фигурист отметил в себе технический прогресс и сказал, что освоил все четверные.